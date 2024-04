Attacco al centro commerciale | sei morti | ucciso anche l' aggressore Ipotesi terrorismo

A Sydney è andato in scena un attacco con coltello in un centro commerciale . Australia sotto choc per l'aggressione al Westfield Shopping Centre di Bondi Junctio. Un uomo si sarebbe presentato nel ... (ilgiornaleditalia)

Sydney, Attacco al centro commerciale: 6 morti (compreso aggressore) - Roma, 13 apr. (askanews) – In un briefing alla stampa, la polizia di Sydney ha confermato che almeno cinque persone sono morte nell’Attacco con coltello al centro commerciale Westfield della città aus ...askanews

Sydney, Attacco in un centro commerciale, almeno 6 morti - Caos e terrore in un c entro commerciale a Sydney, in Australia. Un uomo armato di coltello ha aggredito diverse persone all'interno del Westfield di Bondi Junction. Secondo le informazioni che ...gazzetta

Sydney, la poliziotta che da sola ha ucciso l'aggressore e ha tentato di salvare i feriti nel centro commerciale - «Ha affrontato l'autore del reato che da questa fase era salito al livello cinque dello stabile. Mentre continuava a camminare velocemente dietro di lui per raggiungerlo l'uomo ...ilmessaggero