Attacco a Sydney | i morti salgono a 7 La polizia | Non escluso terrorismo

(Di sabato 13 aprile 2024) È salito a 7, compreso l'aggressore, il numero deidell'aggressione al centro commerciale di Bondi Junction a, in Australia. Lo scrive ilMorning Herald spiegando che una sesta persona accoltellata è morta in ospedale. Altre 7 vittime rimangono in condizioni gravi o critiche ricoverate negli ospedali di, compreso un neonato di 9 mesi. Al momento ladi«non ha informazioni» sull'aggressore ma non esclude la pista terroristica. L'ha affermato il vice commissario Anthony Cooke: al momento «non escludo nulla».

