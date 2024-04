Attacco a centro commerciale | 6 morti Non si esclude atto terroristico Aggressore ucciso | un cliente eroe lo ha affrontato e rallentato VIDEO

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 13 aprile 2024) Caos ea Sidney, in Australia, dove un uomo armato di coltello, a quanto pare accompagnato da un complice, si è introdotto nelWestfield Shopping Centre di Bondi Juncto e ha dato vita a una mattanza di clienti che si trovavano lì per fare shopping. Tragico il bilancio dell’, del quale ancora non si conoscono la matrice né le motivazioni: almeno 6 persone sono rimaste uccise e ci sarebbero anche diversi feriti. Fra questi, una giovane mamma con il suo neonato di soli 9 mesi, che è stato trasportato in ospedale per essere curato. Nel filmato amatoriale ripreso da undel, subito diventato virale, si vede un cittadino coraggioso che affronta l’brandendo un oggetto trovato nelle vicinanze ...