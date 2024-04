Atrani | ‘fototrappole’ e un drone contro il sacchetto selvaggio | 25 sanzioni

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 13 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSi intensificano illi del Comando di Polizia Locale del borgo più piccolo d’Italia per arginare il fenomeno dell’abbandono di rifiuti e degli errati conferimenti presso l’Eco-isola di prossimità di piazzale Marinella. Circa 25 finora leelevate dagli agenti a residenti, commercianti e strutture extra-alberghiere “beccati” a depositare frazioni non previste dal calendario di conferimento o non differenziate. Comportamenti che, oltre a danneggiare decoro e convivenza civile, vanno ad amplificare le difficoltà causate dal recesso del Comune di Maiori dagli accordi per l’utilizzo del CCR del Demanio. Per arginare il fenomeno, anche in vista della stagione estiva e dell’aumento di presenze sul territorio, la Polizia Locale avrà in dotazione alcune fototrappole che verranno piazzate in punti strategici ed anche un ...