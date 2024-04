Atp Montecarlo | Sinner-Tsitsipas | Jannik a caccia di un’altra finale Il greco è in grande forma Diretta

La frustrazione del tennista danese dopo la sconfitta contro Sinner a Montecarlo esplode in un messaggio condiviso sui social: denuncia la diversità di trattamento subita.Continua a leggere (fanpage)

La finale di Montecarlo si disputerà domenica 14 aprile, e inizierà alle ore 15. In campo potrebbe esserci Sinner, che oggi sfiderà Tsitsipas. L'altra semi finale è Djokovic-Ruud.Continua a leggere (fanpage)

Rune attacca l'ATP: "Non mi hanno messo nelle condizioni adeguate" - Il danese si sfoga su X citando un post dell'ATP: "L'arbitro ha commesso errori in momenti cruciali" ...tennisitaliano

Sinner-Tsitsipas vale un posto in finale a Montecarlo | DIRETTA - Sta per iniziare l'attesissima semifinale dell'Atp di Montecarlo tra Jannik Sinner e Stefanos Tsitsipas: in diretta il punteggio e le fasi salienti dell'incontro ...ilgiornale

Furia Rune vs l'Atp dopo Jannik Sinner: "Non ho giocato nelle migliori condizioni" - Rune ha sottolineato l'atteggiamento diverso dell'Atp ed ha commentato: "Cosa significa tutto questo La verità è che non mi avete permesso di giocare nelle migliori condizioni, facendomi disputare ...tennisworlditalia