ATP Montecarlo | Casper Ruud fa il colpaccio | battuto Djokovic | è finale con Tsitsipas

(Di sabato 13 aprile 2024) Volevano tutti il match tra il numero 1 ed il numero 2 al mondo, arriva invece latra due grandi specialisti della terra rossa.batte per la prima volta in carriera Novake raggiunge per la prima volta in carriera ladel Masters1000 di. Ci sono volute due ore e venti minuti per il norvegese, che vince 6-4 1-6 6-4 negando così a un Nole troppo altalenante il ritorno innel Principato, che gli manca da nove anni. Perinvece è la prima vittoria contro un top 3 mondiale e fa un bel salto in classifica, ritornando il sesto giocatore al mondo superando anche Andrey Rublev. Nella prima frazione si ha l’impressione che Nole non sia totalmente centrato sul match. Compie qualche errore di troppo ...