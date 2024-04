ATP Monte-Carlo | un problema fisico ferma Sinner | il greco Tsitsipas in finale

(Di sabato 13 aprile 2024) E’ finito il percorso di Jannikal torneo di: il tennista italiano ha accusato unnella sfida di semie le fasi finali del match sono state di grande sofferenza. Il 22enne italiano è uscito alla distanza, poi un leggero infortunio. Primo set in difficoltà per Jannikche si trova in svantaggio con il punteggio di 6-4. L’italiano aumenta il ritmo e per l’avversario sono dolori. Prima rientra in partita con il punteggio di 3-6 e poi passa in vantaggio. Nel terzo e decisivo setaccusa un probleminoe ilrecupera subito un break.piazza un altro break nel momento decisivo della partita e vince con il punteggio di 6-4. L'articolo ...

