Atp Barcellona 2024 | Gianluca Mager e Andrea Vavassori superano il primo turno di qualificazioni

(Di sabato 13 aprile 2024) Due su due per l’Italtennis nelledel ricco ATP 500 di. Davvero una piacevole sorpresa la vittoria di, che in questosta riscalando la classifica dopo un 2023 in cui era stato a un passo dall’abbandonare lo sport professionistico. L’ex top-70 sanremese, dopo ottimi risultati a livello challenger, è entrato all’ultimo momento nel tabellone cadetto catalano e ha esordito con un successo per 6-2 6-1 ai danni della testa di serie numero sei Bernabe Zapata Miralles. Vince anche, nonostante la fatica dopo aver giocato ieri il doppio a Montecarlo e il seguente viaggio verso la Catalogna. Il torinese, n°9 del seeding, ha battuto la wild card David Jorda Sanchis per 6-4 7-6(4). Domani, nel...