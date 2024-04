Atletica | Meeting Milano 2024 oggi | orari | programma | tv | streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 13 aprile 2024) Quest’l’Arena Civica Gianni Brera disarà teatro dell’Athletic Elite, kermesse che vedrà impegnati diversi azzurri in vista degli appuntamenti più importanti della stagione olimpica all’aperto. In evidenza tra gli altri Mario Labrughi e Linda Olivieri, al debutto sulla distanza spuria dei 300 ostacoli in preparazione del giro di pista con barriere. Test interessante anche per la quattrocentista Giancarla Trevisan sui 150 metri, ma saranno al via anche Joao Bussotti sui 1000, oltre a Martina Merlo, Anna Arnaudo e Jacopo De Marchi sui 3000. Attesa anche per l’argento europeo U23 dei 100 hs Elena Carraro, che gareggerà con la fortissima giamaicana Britany Anderson, argento mondiale 2022. Di seguito il calendario completo, ildettagliato, gli, il palinsesto tv e ...