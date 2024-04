Atletica | Luca Sito si candida sui 400 | tempo promettente Chituru Ali apre sulla spuria al Firenze Sprint Festival

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 13 aprile 2024) La stagione all’aperto è ormai ufficialmente incominciata per l’leggera e i primi passi si muovono anche in Italia, dove il primo vero fine settimana primaverile ha portato in dote il. Presso lo stadio Ridolfi del capoluogo toscano l’uomo più atteso eraAli, fresco finalista sui 60 metri ai Mondiali Indoor. Il velocista comasco ha deciso di cimentarsidistanzadei 150 metri, chiudendo con ildi 15.20 (1,2 m/s di vento a favore): secondo posto alle spalle del cingalese Yupun Abeykoon (15.19), a un paio di centesimi dal proprio personale e a 12 della miglior prestazione italiana detenuta da Fausto Desalu. La copertina di giornata, però, è tutta per lo scatenato...