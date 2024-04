Atletica | Lambrughi da record nei 300 ostacoli

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 13 aprile 2024) Marioregistra il nuovotricolori dei 300in occasione dell’Athletic Elite Meeting di Milano, registrando uno storico 34.83. Il brianzolo, lo scorso anno semifinalista ai Mondiali di Budapest nei 400, avvia così la stagione nel migliore dei modi.commenta: “Sapevo di esserci vicino però non sono venuto qui per questo, ma è arrivato e sono contento”.anche per Kelly Ann Doualla Edimo, che nei 150 metri colleziona un 17.21, trovando il nuovoitaliano under 16. SportFace.