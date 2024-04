Atletica | Kelly Doualla infiamma Milano con un tempone Mario Lambrughi da record

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 13 aprile 2024)AnnaEdimo si è presa di forza la copertina dell’Athletic Elite Meeting a, evento che ha nei fatti aperto la stagione dell’leggera all’aperto in Italia (insieme al Firenze Sprint Festival). La velocista italiana classe 2009 si è scatenata sui 150 metri (distanza spuria), correndo un sublime 17.21 con addirittura 0,2 m/s di vento contrario. La cadetta del Cus Pro Patriaha demolito la miglior prestazione italiana under 16, ovvero il 18.06 siglato da Sofia Pizzato tre anni fa, e si è espressa anche al di sotto del limite juniores (17.64 elettrico di Chiara Gherardi nel 2019 e 17.4 manuale di Vicenza Calì nel 1999). La quattordicenne (spegnerà le prossime candeline soltanto a novembre) si era già messa in luce durante l’inverno, correndo per due volte i 60 metri in ...