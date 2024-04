Atletica | Firenze Sprint Festival 2024 | Osakue vince nel disco | De Masi sorprende sui 100 metri

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 13 aprile 2024) Allo Stadio Ridolfi diè andata in scena l’edizionedel, evento che ha visto diversi risultati di rilievo soprattutto tra giovani che si stanno affacciando con grandi miglioramenti nel panorama nazionale dell’. A rubare l’occhio è stata sicuramente Arianna De, che sui 100ha chiuso in 11?30 (+0.7 di vento) diventando all’improvviso la nona italiana di sempre sulla distanza regina. Una crescita incredibile per la milanese classe ’99, che abbatte di quattro decimi il personale datato 2022 dopo aver già dato segnali importanti nella stagione al coperto. Secondo posto per Irene Siragusa in 11?41, terza la non ancora ventenne Carlotta Fedriga che a sua volta con 11?50 si migliora di ben 27 centesimi ...