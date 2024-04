Atletica | Firenze Sprint Festival 2024 oggi | orari | programma | tv | streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 13 aprile 2024)sabato 13 aprile (a partire dalle ore 16.30) va in scena il, evento dileggera che si svolge presso lo Stadio Ridolfi del capoluogo toscano. Si tratta di una manifestazione riservata quasi esclusivamente alle discipline veloci: 100, 200, 400 metri, ma anche distanze spurie come i 150 e i 300 metri. A margine anche una gara di lancio del disco. Ormai la stagione all’aperto è iniziata ufficialmente e si attendono i primi nomi italiani di lusso. Chituru Ali, fresco finalista sui 60 metri ai Mondiali Indoor, si cimenterà sui 150 metri (personale di 15.17, il record italiano è il 15.17 di Fausto Desalu). Il comasco incrocerà il cingalese compagno d’allenamento Yupun Abeykoon. Da non perdere il confronto tra Matteo Melluzzo ed Eric Marek sui 100 metri, mentre Marco Ricci ...