(Di sabato 13 aprile 2024)ha firmato in maniera perentoria la miglior prestazionesui 200. Il velocista statunitense, fermatosi in semifinale durante l’ultima rassegna iridata a Budapest, ha corso il mezzo giro di pista nell’eccezionaledi 19.88 con 1,6 m/s di vento a favore. Il 24enne, che vanta un personale sulla distanza di 19.85 (a Eugene l’anno scorso) e che nel 2023 ha siglato un rilevante 9.89 sul rettilineo ad Austin, ha fatto la differenza al Tom Jones Memorial di Gainesville (Florida, USA): eccellente partenza e superba prima parte di gara, poi nel finale ha perso qualcosa pur tenendo a bada il tentativo di rimonta del liberiano Joseph Fahnbulleh (20.06).si candida così a una maglia a stelle e strisce ...

Atletica, Courtney Lindsey si rivela: mondiale stagionale sui 200 metri, tempo strabordante - Courtney Lindsey ha firmato in maniera perentoria la miglior prestazione mondiale stagionale sui 200 metri. Il velocista statunitense, fermatosi in semifinale durante l’ultima rassegna iridata a ...oasport

Mondo: il disco di Alekna vola a 71,39 - Il lituano campione d'Europa migliora il proprio primato europeo U23 in California. In Florida prestazioni condizionate dal vento contrario, con in pista Bednarek, Coleman, Blake e Kerley. Le maratone ...fidal

Atletica, Kerley non illumina. Bednarek e Coleman lottano in un vento fuori controllo - C'era grande attesa per rivedere all'opera lo statunitense Fred Kerley dopo il 10.03 timbrato lo scorso 16 marzo a Coral Gables (Florida, USA). Il Campione del Mondo dei 100 metri nel 2022 è tornato i ...oasport