Atletica Colgan d’argento al Lamone Ora il ’Passatore’

(Di sabato 13 aprile 2024) Secondo un anno fa, secondo anche in questa stagione. David(Celtic Druid Castenaso) si conferma atleta di tutto rispetto conquistando la medagliaalla Maratona del(Russi). David, che ha chiuso nel tempo di 2.32.55, si è dovuto piegare solo al passo di Jean Baptiste Simukeka che si è imposto in 2.28.43. Al quarto posto un altro ragazzo di queste parti, Enrico Bortolotti che ha terminato la sua fatica nel tempo di 2.38.16. L’obiettivo diè ancora più ambizioso. "Mi sto preparando per il Passatore del prossimo 25 maggio". E, che adora le distanze sempre più lunghe, potrebbe davvero fare un pensierino, con un pizzico di fortuna, al gradino più alto del podio.