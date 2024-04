Atalanta-Hellas Verona | Baroni | “Gasperini tra i migliori al mondo”

(Di sabato 13 aprile 2024) “è uno degli allenatori più forti che ci sono in Europa e forse nel, è al centro di un progetto lungimirante che parte da lontano ma non sono sorpreso perché dietro c’è un grandissimo lavoro. Noi dobbiamo pensare a noi, migliorare e fare tesoro degli errori che abbiamo commesso domenica”. Lo ha detto il tecnico dell’, Marcoa due giorni dalla sfida degli scaligeri contro l’, reduce dalla vittoria per 3-0 ad Anfield Road contro il Liverpool. L’obiettivo è ripartire dopo lo stop col Genoa: “C’è dispiacere ed è inevitabile, ma c’è anche la consapevolezza di non dover ricommettere certi errori e guardare avanti”. Serdar è squalificato e al suo posto si candida Dani Silva: “Lui è uno dei candidati, è il suo ruolo, ma anche Belahyane sta bene dopo ...

