“Assurdo | c’è un altro ritiro” Isola dei Famosi | altra tremenda notizia per Vladimir Luxuria

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 13 aprile 2024) Situazione quasi da dramma all’dei, infatti l’ultimaè veramente brutta. Unconcorrente starebbe per annunciare ildefinitivo e si tratterebbe già del terzo dopo nemmeno una settimana dall’inizio del reality. Perun esordio da incubo, dunque non è da escludere che poi si dovrà attingere su altri nomi per sostituire a dovere gli addii. L’indiscrezione bomba è stata lanciata dal sito Anticipazionitv, che nella giornata di sabato 13 aprile ha rivelato che all’deiun concorrente potrebbe optare per un. Purtroppo si sarebbe verificato un episodio negativo in Honduras e sarebbe alquanto difficile la permanenza del naufrago. Andiamo a scoprire insieme ...