Assoluzione per Teresa Giglio | nuova svolta nel caso di Tiziana Cantone

(Di sabato 13 aprile 2024) Pochi giorni fa è arrivata l’per la donna che si è dovuta difendere da un’accusa per diffamazione avanzata dalla sua ex consulente legale Roberta Bruzzone L'articolo Teleclubitalia.

Non si sa se fosse più famoso come quarteback, come attore di tante commedie americane o per quell'incredibile inseguimento in auto da parte della Polizia nel 1994, apice mediatico di un processo ... (iltempo)

Non si sa se fosse più famoso come quarteback, come attore di tante commedie americane o per quell'incredibile inseguimento in auto da parte della Polizia nel 1994, apice mediatico di un processo ... (iltempo)

Uccise il marito in combutta con due complici: Melina Aita in cella a dieci anni dal delitto - L’omicidio di Antonino Faraci avvenne a Somma Lombardo nell’aprile 2014: definitiva la condanna all’ergastolo per la moglie, che si è sempre professata innocente. Gli esecutori materiali fuggiti in Tu ...ilgiorno

Assoluzione di Foti. Fd’I non arretra:: "Condanna politica al modello di affidi" - Il coordinatore regionale Michele Barcaiuolo replica al Pd: "Noi sempre garantisti, ma c’è stato un sistema che ha cavalcato l’ideologia delle famiglie arcobaleno".ilrestodelcarlino

Assolto anche in Appello: "Per l’oste finito il calvario" - L’avvocato Stochino, difensore del ristoratore Cattaneo che uccise un ladro "Quando ha sentito la sentenza ha pianto. È stata dura per un uomo della sua età".ilgiorno