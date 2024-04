Ascolti TV | Venerdì 12 aprile 2024 The Voice Generations fa centro 3 | 45 mln – 22 1% | Terra Amara 15 9% 2 | 8 mln | Quarto Grado 9 4% | Crozza 6 1% Il Paradiso 22 7% è il più visto nel daytime di Rai1

(Di sabato 13 aprile 2024) Antonella Clerici - TheNella serata di ieri,12, suil debutto di Theha conquistato 3.450.000 spettatori pari al 22.1% di share. Su Canale5ha intrattenuto 2.809.000 spettatori con uno share del 15.9%. Su Rai2 Gli infedeli è la scelta di 819.000 spettatori (4.3%). Su Italia1 King Arthur – Il potere della spada ha incollato davanti al video 990.000 spettatori con il 5.9%. Su Rai3 la seconda puntata di Lato A – La Storia della Più Grande Casa Discografica Italiana segna 579.000 spettatori e il 3.1%. Su Rete4totalizza un a.m. di 1.376.000 spettatori (9.4%). Su La7 Propaganda Live raggiunge 824.000 ...

Antonella Clerici - The Voice Generations Nella serata di ieri, Venerdì 12 aprile 2024, su Rai1 il debutto di The Voice Generations ha conquistato 3.450.000 spettatori pari al 22.1% di share. Su ... (davidemaggio)

Antonella Clerici - The Voice Generations Nella serata di ieri, Venerdì 12 aprile 2024, su Rai1 il debutto di The Voice Generations ha conquistato 3.450.000 spettatori pari al 22.1% di share. Su ... (davidemaggio)

Ascolti tv: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri , venerdì 5 aprile 2024 , in prima serata, access prime time e preserale dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 la ... (ascoltitv)

The Voice non si batte, vince anche il format Generations: gli ascolti: Antonella Clerici regina del venerdì sera si porta a casa la vittoria anche con The Voice Generations : il suo programma è il più visto della ...

Ascolti tv 12 aprile 2024: The Voice Generation, Terra Amara - Dati Auditel: Ascolti tv di venerdì 12 aprile 2024 : nuova sfida tra Rai1 e Canale 5 . " The Voice Generation " contro " Terra Amara " . Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, venerdì 12 ...