Ascolti tv ieri | boom The Voice Generations | L' Eredità e Tempesta d' Amore

(Di sabato 13 aprile 2024) Glitv di, venerdì 12 aprile 2024, hanno registrato per il debutto di Thesu Rai1 3.450.000 spettatori, 22.1% di share. Non era facile tornare con una nuova variante di Thedopo Senior e Kids, ma Antonella Clerici ci è riuscita. Il format ha funzionato bene sin dal primo istante dalla messa in onda, incollando il pubblico con concorrenti che giocano in famiglia con il coinvolgimento di amici e conoscenti. Molto apprezzate, almeno per quanto riguarda questa prima puntata, la scelta del casting. Su Canale 5 Terra Amara ha conquistato 2.809.000 spettatori, 15.9% di share, mentre su Rete 4 Quarto Grado ha totalizzato 1.376.000 spettatori, share del 9.4%. Di seguito glitv disera degli altri canali: Rai2 Gli Infedeli ...