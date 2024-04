Artigianato | street food e le margherite solidali dell’Avulss

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 13 aprile 2024) Sarà un weekend ricco di eventi quello del 20 e 21 aprile a Falconara, con gli stand, l’animazione e lode ‘L’arte del Made in Italy’ per grandi e piccini. Nello stesso fine settimana in centro si festeggerà la Giornata della Terra con iniziative di Legambiente e Marche Multiservizi, si potrà visitare la mostra di pittura dei ragazzi de ‘Il Volo della Libellula’ e si potrà persino partecipare ad un evento ufologico di livello nazionale, grazie al convegno del Centro ufologico del Mediterraneo di Benevento. Partendo dal mercatino, i banchi dell’artistico animeranno l’intera isola pedonale di via Bixio da via Cairoli a piazza Mazzini e saranno aperti dalle 10 alle 21. Saranno presenti anche dei trucke un’area attrezzata per il ristoro. In piazza, tra l’altro, saranno realizzati i principali ...