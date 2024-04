Arrestato 30enne con Droga Nascosta negli Slips durante un Controllo dei Carabinieri

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di sabato 13 aprile 2024) L'Aquila - Un giovane di Avezzano è statodopo essere stato fermato in un posto di blocco, dove è stato scoperto con oltre 150 grammi di. I controlli antinell'area marsicana continuano senza sosta. Nel pomeriggio di ieri, idella compagnia di Avezzano hanno condotto un normale posto dinei pressi dello svincolo autostradale della A/25.le verifiche sui veicoli in uscita, è stata identificata un'utilitaria guidata da M. M., undi Avezzano, già noto alle autorità per vicende giudiziarie precedenti. Sottoposto a perquisizione veicolare e personale, è stato trovato in possesso complessivamente di 155 grammi di, di cui 104 ...