“Armati 100 missili” Davvero l’Iran sta per attaccare Israele?

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di sabato 13 aprile 2024) Nelle ultime settimane, la situazione di tensione tra Iran eha raggiunto livelli di allerta elevati. Secondo quanto riportato da fonti dell’intelligence statunitense alla CNN, si è assistito a un consistente spostamento di assetti militari iraniani, inclusi droni e, all’interno dei confini del. Queste manovre suggeriscono che Teheran potrebbe essere in fase di preparazione per un attacco ao intenda rafforzare le proprie capacità di deterrenza in risposta a precedenti azioni di conflitto. La comunità internazionale si è trovata in stato di alert quando il Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, durante una conferenza stampa tenutasi alla Casa Bianca, ha espresso preoccupazioni sull’imminenza di un attacco iraniano. Biden ha esplicitamente invitatoa desistere da ...