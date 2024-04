«Armadi condivisi» Il cambio di stagione solidale e sostenibile

(Di sabato 13 aprile 2024) ECO.BERGAMO. Rete di guardaroba in tutta la provincia L’obiettivo: raccogliere e distribuire abiti per i bisognosi. Il riferimento in città è il Galgario gestito dalla Caritas.

Tengono cuccioli di cane in gabbia sotto al sole: "Non potevamo crederci" - Sequestrati due cagnolini di appena 3 mesi costretti a vivere quasi costantemente in gabbia, tranne saltuari momenti in cui venivano tirati fuori e poi di nuovo reclusi, "come fossero giocattoli da ...today

I segreti dell’asparago in cucina: il piccolo ricettario in edicola con il nostro giornale - Dal 13 aprile in edicola con il nostro giornale il ricettario per conoscere e valorizzare in cucina il “principe della primavera”: l’asparago ...nuovavenezia.gelocal

Maltratta e sequestra la compagna, arrestato 31enne - Di conseguenza, dopo gli accertamenti di rito, nella notte tra l'8 e il 9 aprile i carabinieri hanno arrestato e portato a Sollicciano il 31enne di origine albanese – residente in Italia – accusandolo ...firenzetoday