«Armadi condivisi» | il cambio di stagione solidale e sostenibile

(Di sabato 13 aprile 2024) Pulizie di primavera. Durante ilstagionale degli, è normale decidere di disfarsi di vecchi vestiti fuori moda o di taglia sbagliata. Punto di riferimento per la città di Bergamo nella redistribuzione di capi d’abbigliamento ai bisognosi è il Galgario, il dormitorio gestito dalla Caritas diocesana bergamasca, compreso nella rete «», guardaroba diffusi in tutta la Bergamasca con lo scopo di raccogliere e dispensare abiti.

