Ardea e Pomezia dicono addio alla piccola Regina | La porteremo sempre nel cuore

(Di sabato 13 aprile 2024) Un muro di palloncini bianchi e rossi, lacrime e lunghi minuti di applausi.hanno salutato in questo modo laPietra, la bambina di 7 anni e mezzo morta nel terribile incidente stradale del 28 marzo scorso in via Pontina vecchia ad, all'incrocio tra via Strampelli e via Pescarella. Il tutto con profondo rispetto per la mamma, il papà e il fratellino Gregorio. Tanta la commozione nel piazzale antistante la parrocchia di San Bonifacio didove si è svolto il rito funebre, pieno di cittadini, amici e familiari giunti per dare l'ultimo saluto al piccolo angelo. Ad accompagnare la bara bianca, i genitori della. Presente anche il sindaco di, Maurizio Cremonini, il sindaco di, ...