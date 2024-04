Aprica | Maria Squarza Monticelli trovata morta nel suo letto | indagato il figlio sessantenne

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 13 aprile 2024) Sondrio, 13 aprile 2024 - E'con le accuse di abbandono di incapace e occultamento di cadavere ildella donnain un appartamento ad(Sondrio) nelle vicinanze della centralissima via Roma.. Dopo essere stato interrogato a lungo in mattinata, l'uomonon è stato arrestato ma è stato portato nel reparto di Psichiatria dell'ospedale di Sondrio. La scoperta "Non c'è bisogno che entriate. Qui è tutto in ordine", aveva detto ieri sera ai carabinieri. I militari, però, hanno insistito, riuscendo infine a entrare nell’abitazione. Qui, in camera da, hanno fatto la terribile scoperta: stesi sul materasso c’erano la donna, Anna, ...