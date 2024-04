Appello degli editori al governo | la risposta della politica

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 13 aprile 2024) Roma, 13 aprile 2024 – La Fieg è intervenuta dopo gli ultimi dati sull’andamento economico del settore chiedendo interventi al. Picerno (Pd): mobilitazione internazionale per il pluralismo Sostengo con forza l’Fieg alaffinché vengano garantite adeguate risorse a sostegnostampa, un settore fondamentale e strategico. Dopo la pandemia il settore ha visto una contrazione di entrate. Occorre intervenire per evitare un progressivo crollo occupazionale in un settore già vessato. Investire sulla stampa significa investire sul pluralismo e sulla democrazia. Porterò l’nelle istituzioni europee affinché ci sia una mobilitazione internazionale su questa vicenda. Calenda (Azione): servono fondi per la transizione digitale L’allarme lanciato dalla ...