Aosta | sì al rimpatrio della salma della 22enne uccisa Madre del sospettato | Innocente

(Di sabato 13 aprile 2024) La procura diha concesso il nullal seppellimento e alin Franciadi Auriane Nathalie Laisne, laa coltellate e trovata morta il 5 aprile scorso in una chiesetta diroccata sopra La Salle. Il corpovittima, sottoposto nei giorni scorsi all'autopsia nell'obitorio del cimitero del capoluogo valdostano, potrà quindi essere restituito alla famiglia a Saint-Priest, cittadina dell'area metropolitana di Lione. Nel frattempo Teima Sohaib, il 21enne italiano e originario dell'Egitto, che da qualche tempo si era trasferito in Francia nella zona di Grenoble, è "gravemente indiziato" - secondo la procura – per il femminicidio di Laisne.