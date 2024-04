(Di sabato 13 aprile 2024) È la regina di Champions League. Ne ha giocate 4, ne ha vinte 3 (a Novara, Conegliano e Istanbul) e in tutte e tre è stata la miglior giocatrice. Di più,

Oggi pomeriggio si sono giocate tre partite valide per la 25ma giornata della Serie A1 di Volley femminile . Scandicci ha surclassato Roma con uno schiacciante 3-0 (25-18; 25-17; 25-20) ed è balzata ... (oasport)

Antropova vince il primo duello con Egonu, aspettando l'azzurro - Nel campionato italiano di volley femminile Scandicci ha eliminato Milano (che si prepara ad affrontare Conegliano nella finale di Champions League) ...ilfoglio

Volley, Antropova a ruota libera: "Io ed Egonu non siamo amiche, ma da compagne lavoreremo per il bene della nazionale" - L'opposto di origine russa, attesa dalla finale scudetto, parla del presente e di ciò che l'attende: Una mental coach mi ha aiutato a concentrarmi su ciò che devo fare. Con Egonu per il bene dell'Ital ...sport.virgilio

Antropova su Egonu: «Non è una mia amica, siamo anche diverse. Ecco perché» - Kate Antropova ha trascinato Scandicci alla finale scudetto battendo l’Allianz di Egonu: «Non mi piacciono i social, lavoro con una mental coach e leggo libri. Io o paola in Nazionale Sceglie Velasco ...corriere