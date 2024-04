Ancora una volta salta il Consiglio La variante urbanistica è a rischio

(Di sabato 13 aprile 2024) Chi si aspettava che l’altra sera ilcomunale votasse la delibera con la quale si prendeva atto dell’incompatibilità del sindaco e di sei consiglieri al voto dellaal piano di governo del territorio è rimasto deluso. Per la diciassettesimaè mancato il numero legale e ora il cammino del documento urbanistico si fa davvero accidentato. Fino al 25, infatti, l’assemblea può prendere decisioni prima di passare all’ordinaria amministrazione in vista delle elezioni dell’8 e 9 giugno. Un appuntamento è già fissato per lunedì, i tempi tecnici potrebbero anche esserci, la volontà politica forse manca. L’altra sera a disertare l’aula è stato il gruppo di Fratelli d’Italia e Lidia Decembrino di Forza Italia. "Il piano di governo del territorio si discuterà in seguito – ha commentato Pietro Alongi –. Purtroppo ...

Un altro Coachella è alle porte. E come sempre, salvo re star e spesso poi deluse, ci aspettiamo grandi cose in fatto di outfit . In programma dal 12 al 21 aprile per due weekend che si preannunciano ... (iodonna)

Valean, 'sull'auto elettrica è necessario dare certezze' - Nel processo di transizione verso l'auto elettrica il compito della politica è "dare certezze" in un momento in cui non ce ne sono molte. Lo afferma la commissaria europea ai Trasporti Adina Valean ch ...quotidiano

Joseph Quinn era interessato ad un altro personaggio Marvel prima di Torcia Umana - Prima Ancora di unirsi ai Fantastici 4 per interpretare la prossima Torcia Umana, Joseph Quinn era interessato ad un altro personaggio dell'universo Marvel.comingsoon

Semifinale Atp Montecarlo, Sinner-Tsitsipas: inizio difficile per l’azzurro, il greco è avanti nel primo set | Segui la diretta - Jannik Sinner, che ha battuto Holger Rune ai quarti di finale, sfida Stefanos Tsitsipas per un posto in finale al Masters 1000 di Montecarlo. Segui la cronaca in diretta della semifinale: ...ilfattoquotidiano