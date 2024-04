Anche in città la benzina al servito sfonda i 2 | 5 euro

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 13 aprile 2024) Il prezzo dellain modalitàha superato i 2,5al litro in diversi impianti sia della rete autostradale, sia di quella urbana, e sono sempre più numerosi i distributori di carburanti che vendono la verde sopra i 2,4al litro. Lo afferma il Codacons, che ha elaborato i dati pubblicati sul sito del Mimit forniti dagli impianti di distribuzione, stilando la mappa nazionale del caro-. "Per quanto riguarda le autostrade, alla data di venerdì 12 aprile il prezzo più alto è stato praticato sulla A21 Piacenza-Brescia, dove nei pressi di Cremona un litro di verde in modalitàera pari a 2,549, 2,499il gasolio - analizza il Codacons - Sempre sulla A21, ma in provincia di Alessandria, leha ...