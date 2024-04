Amstel Gold Race 2024 | Van der Poel | Non so neanche chi siano i miei avversari

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 13 aprile 2024) Roma, 13 aprile- Dalle Classiche del Nord al Trittico delle Ardenne: cambiano lo scenario e la location ma ciò che non muta è la fame di Mathieu Van der, che nell'vuole bissare il risultato raccolto nel 2019.in tv: orari, percorso, altimetria e favoriti I dettagli "Mi piace molto questa gara e ricordo ancora bene il successo di 5 anni fa: è stata la mia prima grande vittoria su strada e, in quanto tale, avrà sempre un posto importante nella mia memoria". In effetti all'epoca il corridore dell'Alpecin-Deceuninck era visto più che altro come il figlio di Adrie Van Dere il nipote di Raymond Poulidor, mentre a distanza di un lustro, se non ...