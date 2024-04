“Amici” | colpo di scena nella quarta puntata | cosa succede stasera

(Di sabato 13 aprile 2024) Programmi tv. “”, questa sera, sabato 13 aprile 2024, andrà in onda ladel serale condotto da Maria De Filippi. Secondo le prime indiscrezioni, la serata sarà ricca di colpi di. Scopriamo insieme le anticipazioni e tutti i dettagli.Leggi anche: “”, Gaia fuori per infortunio: l’idea degli insegnanti per tenerla in gara Leggi anche: “”, sabato il quarto serale: ci aspetta una novità “”, la decisione di Gaia dopo l’infortunio “”, l’attesa per laè palpabile, specialmente dopo che Gaia De Martino è stata costretta a fermarsi a causa di un infortunio. Gaia ha accettato la proposta di Raimondo Todaro di essere sostituita temporaneamente per ...

Amici 23, sabato 13 aprile in onda la quarta puntata del serale. Nella scuola sono rimasti in dieci. Dopo Ayle, Kumo, Giovanni, Nicholas e Lucia ci sarà una nuova eliminazione: il nome fornito dalle ... (caffeinamagazine)

stasera su Canale 5 andrà in onda la quarta puntata del serale di Amici 23 (questo articolo contiene spoiler , quindi se non volete scoprire i nomi dei candidati all’eliminazione non continuate a ... (biccy)

Sarah in lacrime: “l’hanno usata e adesso uscirà”. Piovono accuse su Amici 23 - Pubblico indignato per come Sarah è stata trattata ad Amici 23 e si accusa anche la produzione per quello che è stato mostrato. Poi il dubbio: sarà lei la prossima eliminata ultimenotizieflash

