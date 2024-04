Amici 23 | chi esce stasera | sondaggi e spoiler | “Un colpo di scena”

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di sabato 13 aprile 2024)su Canale 5 andrà in onda la quarta puntata del serale di23 (questo articolo contiene, quindi se non volete scoprire i nomi dei candidati all’eliminazione non continuate a leggere) e scopriremo chi sarà l’alunno/a che dovrà lasciare la scuola mariana. Al termine delle tre manche sono finiti in sfida Petit, Lil Jolie e Sarah, ma il cantante napoletano alla fine si è salvato, mentre le due ragazze sono andate al ballottaggio finale. Come sempre sarà la De Filippi a comunicare in casetta il nome della ragazza che abbandonerà il talent. Sul web però i fan del programma stanno facendo i loro pronostici. Stando aiaperti su Twitter e Instagram la nuova eliminata dovrebbe essere Sarah, anche se le percentuali in tutti i casi sono molto vicine e inoltre non sarà il pubblico a ...