Amici 2024 | il serale | le anticipazioni ospiti | allievi e squadre della quarta puntata

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di sabato 13 aprile 2024) , 13 aprile Stasera, sabato 13 aprile, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda ladeldi. Quindicisi sfideranno per aggiudicarsi la vittoria di questa edizione del talent show, condotta ancora una volta da Maria De Filippi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.Ladi oggi è stata registrata nei giorni scorsi. A finire al ballottaggio saranno Sarah e Lil Jolie. Una tra le due dovrà abbandonare la scuola ma il nome dell’allieva eliminata sarà comunicato solo nel corsodi stasera. La sfida aè stata, come di consueto, divisa in manche. La squadra estratta a ...