Amici 2024 | anticipazioni 13 04 | Petit salvato dalla giuria | Sarah e Lil Jolie al ballottaggio finale

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di sabato 13 aprile 2024) Nel corso della giornata odierna, sabato 13 aprile, in prima serata su Canale 5 andrà in onda la quarta puntata della 23esima edizione del Serale di, che è stata registrata nel corso della giornata di giovedì 11 aprile. Lefanno sapere che al termine delle tre manche, a finire alsono stati: Lil. Laha deciso di salvare, alpertanto ci sono rimaste soltanto:e Lil, le scelte dellaLa quarta puntata del Serale diche andrà in onda in prima visione sabato 13 aprile, ma è stata ...