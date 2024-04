Ambesi furente sul caso Sinner | “Vergogna | la giudice non arbitri più per manifesta incapacità!”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 13 aprile 2024) Una partita che farà discutere. La semifinale del Masters1000 di Montecarlo tra Jannike Stefanos Tsitsipas rimarrà nella mente degli appassionati non solo per la bellezza che largamente l’ha caratterizzata dal punto di vista tecnico e dell’intensità. Il riferimento, infatti, è alla clamorosa topica presa daldi sedia, Aurélie Tourte, e deldi linea nel corso del quinto game del terzo set. Sullo score di 4-6 6-3 3-1 per, l’altoatesino aveva l’opportunità di portarsi sul 4-1 (2° break) e il doppio fallo chiaro di Tsitsipas gli avrebbe dato questo riscontro. La chiamata, incredibilmente, non è arrivata e Jannik, proseguendo nel gioco, ha perso il punto. Un errore grave costato il ko all’altoatesino, visto che anche in conseguenza di quella situazione sono sopraggiunti poco dopo i crampi. Nei ...