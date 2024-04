Amadeus | Fazio e Crozza | NOVE sovrasta Mediaset e Rai | come cambia la tv

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di sabato 13 aprile 2024) Fino a qualche anno il telemercato coinvolgeva le due emittenti principali: Rai e. Adesso tutto èto da quando Fabioha deciso di accettare l'offerta di Warner Bros. Discovery trasferendosi sul canalecon Che Tempo Che Fa. Prima di, è successo con Maurizioanche se senza particolare clamore mediatico. Noto per le sue satire e argute osservazioni sul mondo dello spettacolo, nell'ultima puntata di Fratelli dinon ha esitato a mettere in luce la fuga di talenti dalla Rai, segnalando un trend che non può essere ignorato: "É bello vedervi qui tutti i venerdì sera, è bello vedervi sul, è bello lavorare sul. Io l'ho capito sette anni fa che era bello, poi è arrivato questo qua (Fabio ...