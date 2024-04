Altro che Piano Mattei | l’Italia taglia aiuti per oltre 160 milioni all’Africa | manca volontà politica

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 13 aprile 2024) di Francesco Petrelli* La fotografia restituita dai nuovi dati preliminari dell’Ocse per il 2023 sull’Aiuto Pubblico allo Sviluppo (APS), pubblicati giovedì, ci dà l’esatta misura dell’inadeguatezza dell’impegno dele più in generale dei Paesi ricchi per ridurre la povertà globale e le immense disuguaglianze che attraversano il pianeta e internamente le nostre società. Un insieme di Paesi che da soli rappresentano il 75% dell’economia mondiale, sembrano infatti essere guidati da leadership che a grandi proclami non sanno far conseguire impegni concreti di sorta. E con quanto sta accadendo oggi nel contesto internazionale più che dinza di visione, bisognerebbe parlare di pura e semplice irresponsabilità. Soprattutto, se come il nostro governo si parla tanto di “” per ...