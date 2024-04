Allegri è all’ultimo derby ma la Juve stia attenta | gli innesti contronatura non hanno mai funzionato

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 13 aprile 2024) . Lo scrive Ivan Zazzaroni direttore del Corriere dello Sport. Il riferimento ovviamente è a Thiago Motta che Zazzaroni non cita mai. Ecco cosa scrive: Altre 8 partite, 9 se andrà in finale di Coppa Italia, e poitoglierà il disturbo per la felicità di moltintini e di quattro o cinque zelanti opinionisti che dovranno sforzarsi parecchio per individuare un bersaglio altrettanto grosso e paziente. Di conseguenza oggi, per Max, è l’ultimodella mole di attacchi senza precedenti e in gran parte gratuiti. Pardòn, remunerati.è peraltro una delle ultime espressioni delladi Andrea Agnelli, dalla quale la nuova gestione si è staccata sia politicamente sia fisicamente: sono in uscita anche Giovanni Manna per il Napoli e Federico Cherubini, l’ideologo della Next Gen, seguito da ...