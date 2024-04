Allarme Dengue in Italia | la ricetta di Roberto Burioni | cosa dobbiamo fare

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 13 aprile 2024) Il noto virologo e professore di microbiologia e virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano,, ha recentemente sottolineato l’importanza di combattere la presenza della zanzara tigre come unico metodo efficace per prevenire la diffusione del virusin. Secondo, nonostante i 117 casi diregistrati nel nostro paese dal 2024 siano tutti importati, ciascuno rappresenta un potenziale rischio. “Finora, per fortuna, tutti i casi diavvenuti insono importati. Ma ognuno di questi casi presenta un rischio: potrebbe essere punto da una zanzara tigre che potrebbe trasmettere poi per tutta la sua vita l’infezione ad altri individui”, ha spiegato il professore sui social. Questa ...