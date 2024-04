Alessandro Cisilin | chi è l’ex compagno di Beatrice Luzzi e padre dei suoi due figli

Beatrice Luzzi: chi è il compagno. L'ex Alessandro Cisilin, il flirt con Gerard Butler e la rivelazione di Giuseppe - Insomma, la magia si è spenta velocemente dopo le prime scintille. L’ex compagno Alessandro Cisilin Storia diversa è stata quella con Alessandro Cisilin, incontrato nel 2007. Lei, di due anni più ...libero

Verissimo, le anticipazioni di sabato 13 aprile: tutti gli ospiti - Da oggi sabato 13 aprile torna il doppio appuntamento con Verissimo. La padrona di casa Silvia Toffanin accoglierà ospiti attesissimi.tvdaily

Alessandro Cisilin, ex compagno Beatrice Luzzi/ “Sono soddisfatta di quello che abbiamo fatto” - Alessandro Cisilin è l'ex compagno di Beatrice Luzzi e padre dei suoi figli. L'attrice: "affidabili come famiglia ma non come coppia" ...ilsussidiario