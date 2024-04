Alessandra Moretti Pd | Conte non dia lezioni sulla questione morale E chiarisca su Kiev

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 13 aprile 2024) Roma, 13 aprile 2024 – Prima il caso Bari. Poi le altre inchieste in Puglia. È esplosa una nuova? Non solo nel Pd, evidentemente... "La patente di moralità non ce l’ha nessuno – risponde, europarlamentare uscente del Pd –. Non i Cinquestelle che sullo stadio di Roma hanno visto condannati Lanzalone e De Vito, in una nemesi che come cittadini e come politici non dobbiamo augurare a nessun partito. Vede, non ci può essere una gara a contare mele marce, che pure esistono, è la classe politica nel suo insieme che deve fare una riflessione in più, soprattutto quando si fanno le liste in vista delle campagne elettorali. Le preferenze sono una bellissima prova di democrazia, lo so bene io che ne ho prese 230mila, ma possono essere il terreno ideale per clientelismi e corruzione. La ...