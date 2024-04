Alessandra Celentano | quanto è alta | i segreti dello stile sporty chic

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di sabato 13 aprile 2024) Quando si parla di lei, è impossibile non descriverla come “la Prof. temibile di Amici“. Ma, classe 1966, con la sua lunghissima carriera, è una vera e propria istituzione e ispirazione per tutti gli appassionati della danza classica. Vi siete mai chiestila? E come si tiene in forma, quali sono i suoi sport preferiti? Vi sveliamo tutto su di lei, rivelandovi i, altezza, peso e molto altro.177 centimetri e pesa circa 68 kg. La temibile e bellissima Prof. di ...