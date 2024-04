Al via il restauro di Palazzo Marino a Milano | l’invito di Diego Della Valle agli imprenditori | “Le grandi aziende siano a disposizione del Paese”

(Di sabato 13 aprile 2024) Dopo la posa dei ponteggi avvenuta negli scorsi giorni, prende il via oggi ildi, sede del Comune die “casa” dei milanesi. A sostenere i lavori è il Gruppo Tod’s dicon un investimento di circa 2,5 milioni di euro. Ora la facciata principale del Comune, la prima ad essere restaurata, è coperta con una scenografia che ricorda, con un trompe-l’oeil, la facciata dicosì che i milanesi potranno sentirne meno la mancanza per i 16 mesi di lavoro complessivi dell’intervento. Le cesate sono decorate con illustrazioni che raccontano la storia dell’edificio attraverso sei secoli e 14 personaggi. I lavori saranno conclusi nell’autunno del 2025, come ha spiegato il sindaco Giuseppe ...

