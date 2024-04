(Di sabato 13 aprile 2024) Conto alla rovescia per l’edizione "da Capitale" deglipesarese, in programma oggi, dalle ore 10, con un pieno di novità, a partire dalla location, che sarà l’Auditorium Scavolini di viale dei Partigiani. La seconda novità dell’appuntamento promosso, per il terzo anno, dal Comune di Pesaro, sono infatti gli spettacoli pomeridiani che si alterneranno dalle 16.30 alle 18 con le performance musicali di Federico Santangelo e dei "Ladri di Carrozzelle". Nuovo anche il coordinamento deglipesarese, assegnato alla giornalista Paola Severini Melograni. Terza novità, ma non per importanza, quest’anno ci saranno ospiti di rilievo provenienti da ogni parte d’Italia, con testimonianze virtuose di inclusione e accessibilità.

Al via gli "Stati generali dell’accessibilità" - Conto alla rovescia per gli Stati generali dell’accessibilità pesarese, con novità come la location all'Auditorium Scavolini e spettacoli pomeridiani. Coordinamento affidato alla giornalista Paola Sev ...ilrestodelcarlino

Aumenta la tariffa sui rifiuti. Rincari del 5% per le famiglie e del 4% per utenze non domestiche - La manovra riguarda il 2024: adesso passerà in commissione e poi in consiglio comunale. Gli assessori Bruni e Consani: "Ritocchi mitigati, il tetto massimo possibile era attorno al 9,6%" ...lanazione

Stradina contesa tra l'hotel Metropole e una famiglia: prescrizione per l'ex sindaco Luca Claudio - ABANO TERME - Prima l’assoluzione, arrivata il 4 novembre del 2019, e adesso la prescrizione sentenziata dalla Corte d’Appello di Venezia. Insomma, una buona notizia a metà ...ilgazzettino