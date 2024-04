Al gran premio con Franchi tra i protagonisti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 13 aprile 2024) di Sonia Fardelli Bella prova del giovane cavaliere senese Guidonella 145 di ieri, gara valevole per la Longines Ranking Jumping e qualificante per ildi domani. Il portacolori italiano in forza all’Esercito Italiano ha chiuso con un doppio zero in sella allo stallone sella italiano Enjoy One, mostrando così di essere tornato in perfetta forma dopo il brutto infortunio che lo ha tenuto fermo per alcuni mesi. La prima posizione nella sfida a fasi consecutive, ideata dal course designer Elio Travagliati insieme all’olandese Louis Konickx, è stata conquistata dall’amazzone tedesca Sophie Hinners in sella a Kanturo Bh, secondo gradino del podio per la Svizzera con Jane Richard e Molly Mallone Z. Ancora un italiano in quarta posizione: Bruno Chimirri su Samara e sesto Arnaldo Bologni con D Mark 2. Nella 140 del Gold ...