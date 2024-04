Aiuti alle testate per essere più competitive

(Di sabato 13 aprile 2024) In un momento come quello presente in cui il cigno nero della pandemia ha dato un’accelerazione alla transizione digitale, possiamo sostenere il pluralismo aiutando lesu un mercato sempre più difficile. Credo che sia importante prevedere degli incentivi al upskilling e reskilling delle proprie risorse e alla transizione digitale in genere. Questo sostegno è particolarmente rilevante soprattutto per l’impatto che l’intelligenza artificiale avrà sull’editoria.

Ok al decreto che riconosce lo stato di calamità in Puglia per gli attacchi di Peronospora sui vigneti e assegna provvidenze alle aziende agricole, con il 2023 che è stato un anno da... (quotidianodipuglia)

Due bandi di prossima apertura (oggi e il 15 aprile) per aiutare le imprese colpite dall’alluvione del novembre scorso con una dotazione di 13,3 milioni di euro. Nella somma rientrano, in virtù di ... (lanazione)

Aiuti alle famiglie danneggiate, nuova iniziativa - Solidarietà a Campi: famiglie colpite dall'alluvione ricevono buoni da Ikea grazie a iniziativa della "Gastronomia Baroni" e Piananotizie.it. Mission di integrazione e solidarietà della Cooperativa So ...lanazione

Imprese in team per i microchip. Mix di Aiuti ai contratti di sviluppo - In ballo risorse per 3,29 mld di euro. Un decreto del ministero delle imprese e del made in Italy sblocca le domande di contributo (dal 30/4) per produrre semiconduttori ...italiaoggi